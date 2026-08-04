IBM webMethods Integration Flow Pilot

Sviluppo di integrazioni assistito dall'AI su larga scala, senza compromettere la governance
Crea integrazioni con l'AI di cui ti fidi
Flow Pilot integra lo sviluppo assistito dall'AI nei workflow già utilizzati dai team di integrazione, aiutandoli a sviluppare e gestire più rapidamente i Flow Services di webMethods.
Usa IBM Bob, Claude o altri assistenti AI approvati a livello aziendale, in linea con la strategia, i requisiti di sicurezza e le policy di governance della tua organizzazione, senza alcun vincolo con l'esperienza nativa di un singolo fornitore.
Distribuzione delle integrazioni governata e basata su AI
Lavora con IBM Bob, Claude o altri assistenti AI approvati a livello aziendale, in linea con la strategia AI, i requisiti di sicurezza e le policy di governance della tua organizzazione.
Usa prompt in linguaggio naturale per creare e migliorare i Flow Services di webMethods, aiutando gli sviluppatori a passare più rapidamente dall'intento di integrazione all'implementazione.
Usa Flow Script per rendere la logica di integrazione più leggibile, compatibile con i sistemi di controllo delle versioni e più semplice da revisionare, confrontare e gestire nel tempo.
Integra linee guida su convenzioni di denominazione, logging, gestione degli errori e pattern riutilizzabili fin dalle prime fasi del workflow di sviluppo, per migliorare la coerenza tra i team.
Crea documentazione, descrizioni dei parametri, diagrammi di flusso e scenari di test direttamente dalla logica di integrazione per ridurre le attività manuali.
Trasforma le esigenze di integrazione in soluzioni concrete
Aiuta gli sviluppatori a creare e migliorare più rapidamente i Flow Services grazie alla scrittura assistita dall'AI, integrata nei workflow di sviluppo già familiari.
Migliora il modo in cui i Flow Services esistenti vengono sviluppati e gestiti, senza interrompere gli investimenti già effettuati in Integration Server.
Aiuta architetti e leader COE a promuovere pratiche di sviluppo coerenti tra team, progetti e pattern di integrazione riutilizzabili.
Mantieni la documentazione e gli asset di test più vicini alla logica di integrazione effettiva, riducendo il lavoro manuale e il rischio di materiali di supporto non aggiornati.
Integra l'AI nel processo di sviluppo delle integrazioni mantenendo pratiche di revisione, standard e controlli coerenti durante lo sviluppo dei Flow Services.