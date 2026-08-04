IBM webMethods Integration Flow Pilot

Sviluppo di integrazioni assistito dall'AI su larga scala, senza compromettere la governance

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Illustrazione astratta in 3D con blocchi arrotondati blu, bianchi e gialli sovrapposti e collegati da percorsi sinuosi simili a nastri

Panoramica

Crea integrazioni con l'AI di cui ti fidi

Flow Pilot integra lo sviluppo assistito dall'AI nei workflow già utilizzati dai team di integrazione, aiutandoli a sviluppare e gestire più rapidamente i Flow Services di webMethods.

Usa IBM Bob, Claude o altri assistenti AI approvati a livello aziendale, in linea con la strategia, i requisiti di sicurezza e le policy di governance della tua organizzazione, senza alcun vincolo con l'esperienza nativa di un singolo fornitore.

Funzionalità

Distribuzione delle integrazioni governata e basata su AI

Lavora con IBM Bob, Claude o altri assistenti AI approvati a livello aziendale, in linea con la strategia AI, i requisiti di sicurezza e le policy di governance della tua organizzazione.

Illustrazione che rappresenta la strategia, la sicurezza e la governance dell'AI con IBM webMethods Flow Pilot

Usa prompt in linguaggio naturale per creare e migliorare i Flow Services di webMethods, aiutando gli sviluppatori a passare più rapidamente dall'intento di integrazione all'implementazione.

Illustrazione che rappresenta webMethods Flow Services

Usa Flow Script per rendere la logica di integrazione più leggibile, compatibile con i sistemi di controllo delle versioni e più semplice da revisionare, confrontare e gestire nel tempo.

Una rete di blocchi modulari impilati, collegati da linee sottili che rappresentano la logica di integrazione con Flow Script

Integra linee guida su convenzioni di denominazione, logging, gestione degli errori e pattern riutilizzabili fin dalle prime fasi del workflow di sviluppo, per migliorare la coerenza tra i team.

Illustrazione blu che rappresenta l'applicazione degli standard con Flow Pilot

Crea documentazione, descrizioni dei parametri, diagrammi di flusso e scenari di test direttamente dalla logica di integrazione per ridurre le attività manuali.

Sfondo astratto futuristico della tecnologia aziendale di innovazione con cubo isometrico 3D. Rendering 3D

Casi d'uso

Trasforma le esigenze di integrazione in soluzioni concrete

Elimina più rapidamente i backlog di integrazione

Aiuta gli sviluppatori a creare e migliorare più rapidamente i Flow Services grazie alla scrittura assistita dall'AI, integrata nei workflow di sviluppo già familiari.
Modernizza gli ambienti webMethods di lunga data

Migliora il modo in cui i Flow Services esistenti vengono sviluppati e gestiti, senza interrompere gli investimenti già effettuati in Integration Server.
Standardizza lo sviluppo tra i COE

Aiuta architetti e leader COE a promuovere pratiche di sviluppo coerenti tra team, progetti e pattern di integrazione riutilizzabili.
Riduci il debito di documentazione e testing

Mantieni la documentazione e gli asset di test più vicini alla logica di integrazione effettiva, riducendo il lavoro manuale e il rischio di materiali di supporto non aggiornati.
Scala lo sviluppo assistito dall'AI in modo sicuro

Integra l'AI nel processo di sviluppo delle integrazioni mantenendo pratiche di revisione, standard e controlli coerenti durante lo sviluppo dei Flow Services.
Fasi successive

Accelera lo sviluppo dell'integrazione attraverso il linguaggio naturale.

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