L'Orchestrator Agent di IBM watsonx Orchestrate trasforma il modo di lavorare. È un sistema multiagente con un livello di automazione intelligente, in grado di selezionare dinamicamente l'azione migliore, fornire gli strumenti giusti e integrare perfettamente qualsiasi assistente e agente AI, il tutto in un'esperienza di chat unificata.

Non è più necessario passare da un'applicazione all'altra. Addio al tempo perso per cercare risposte. L'Orchestrator Agent riunisce AI generativa, automazione e workflow esistenti per aiutare i team a lavorare in modo più rapido, intelligente ed efficiente.