Integrazione con Google Drive

Ottieni il massimo dall’integrazione di SharePoint personalizzando ciò che Orchestrate può fare per te.Potrai facilmente sviluppare e aggiungere applicazioni e competenze personalizzate per concentrare il tuo digital worker sui casi d’uso più importanti.Inoltre, utilizzando Watsonx Orchestrate SDK, il tuo team IT può personalizzare ulteriormente Orchestrate per adattarlo alle tue esigenze.

Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di IBM Watsonx Orchestrate SDK.