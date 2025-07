Mentre le organizzazioni puntano ad essere più agili e reattive, i dati in streaming in tempo reale sono diventati essenziali per prendere decisioni più rapide e affidabili. In un landscape in cui ogni dato può influenzare i ricavi, la conformità e la fiducia dei clienti, le aziende hanno bisogno di soluzioni che forniscano insight continui e affidabili senza compromessi.

IBM watsonx.data integration consente il trattamento dei dati a bassa latenza inserendo, trasformando e fornendo continuamente dati in streaming su larga scala. I team possono gestire milioni di record su migliaia di pipeline quasi in tempo reale, riducendo i rischi di decisioni basate su informazioni obsolete.