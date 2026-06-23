Prezzi di watsonx.data integration

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IBM® watsonx.data integration offre prezzi flessibili e opzioni di implementazione per soddisfare le esigenze di organizzazioni di qualsiasi dimensione. Scegli tra un software autogestito o un’esperienza SaaS completamente gestita, entrambe misurate utilizzando le unità di risorse1 (RU). Il software autogestito è disponibile tramite abbonamento o licenza perpetua, mentre il SaaS completamente gestito è disponibile su un modello basato su abbonamento.

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*I prezzi riportati sono indicativi, possono variare a seconda del paese, non includono eventuali tasse applicabili e sono soggetti alla disponibilità dell'offerta del prodotto in un determinato paese. 
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È il momento di trasformare i tuoi dati in un vantaggio competitivo. È il momento di scoprire watsonx.data integration. 

 

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Note a piè di pagina

1 Un'unità di risorse è una misura indipendente di una risorsa gestita, elaborata o correlata all'uso dell'integrazione watsonx.data.