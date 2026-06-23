Prezzi di watsonx.data integration

Prezzi flessibili e implementazione che si adattano alle tue esigenze.
IBM® watsonx.data integration offre prezzi flessibili e opzioni di implementazione per soddisfare le esigenze di organizzazioni di qualsiasi dimensione. Scegli tra un software autogestito o un’esperienza SaaS completamente gestita, entrambe misurate utilizzando le unità di risorse1 (RU). Il software autogestito è disponibile tramite abbonamento o licenza perpetua, mentre il SaaS completamente gestito è disponibile su un modello basato su abbonamento.
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Aiuta le organizzazioni con infrastrutture di dati complesse a coordinare il trasferimento dei dati dove questi risiedono e a mantenere la resilienza di fronte ai cambiamenti nella tecnologia dei dati, grazie a IBM® Software Hub
1 Un'unità di risorse è una misura indipendente di una risorsa gestita, elaborata o correlata all'uso dell'integrazione watsonx.data.