IBM watsonx.data integration offre funzionalità avanzate di osservabilità dei dati progettate per monitorare in modo proattivo le pipeline di dati, rilevare anomalie, avvisare sugli incidenti relativi ai dati e risolvere i problemi. Fornisce un'osservabilità continua dei dati per garantire lo stato di salute e le prestazioni ottimali delle pipeline di dati. Investendo nell'osservabilità dei dati, le organizzazioni possono mitigarne i rischi, migliorare la produttività e massimizzare i rendimenti sui dati e sugli investimenti in AI.