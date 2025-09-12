Sposta e trasforma grandi volumi di dati complessi con prestazioni elevate
IBM® watsonx.data integration offre funzionalità modernizzate e leader di settore a livello di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL) ed estrazione, caricamento, trasformazione (ELT), affinché le organizzazioni possano spostare e trasformare dati affidabili in ambienti multicloud e hybrid cloud per casi d'uso a valle.
Carica direttamente i dati da qualsiasi fonte e inviali a qualsiasi target con più esperienze di authoring, il tutto utilizzando il motore parallelo incorporato di watsonx.data integration, che offre scalabilità e prestazioni di alto livello.
Gestisci le pipeline di dati vicino ai dati, on-premise, nel cloud, tra regioni o in ambienti ibridi, ottimizzando al contempo velocità, efficienza dei costi e sicurezza.
Da no-code a pro-code, le opzioni di progettazione intuitive supportano gli utenti con qualsiasi livello di esperienza nella creazione di pipeline e nella generazione di dati affidabili.
Utilizza la trasformazione dei dati complessa ad alta velocità per passare dalla progettazione alla distribuzione più velocemente, potenziando più pipeline con meno ritardi.
Le funzionalità integrate per la qualità dei dati garantiscono la stabilità della pipeline e risultati affidabili.
Migra i dati senza problemi da diversi sistemi on-premise, compresi i data warehouse legacy, alle moderne piattaforme cloud utilizzando watsonx.data integration. Ottieni maggiore velocità ed efficienza economica rispetto alle soluzioni ETL tradizionali.
Sposta i dati trasformati in ambienti ibridi o multi-cloud, in lakehouse o cloud warehouse per sbloccare analytics, ottenere insight e supportare processi decisionali più intelligenti.
Semplifica l'integrazione dei dati complessa durante le attività di fusione e acquisizione unificando set di dati eterogenei con funzionalità integrate di rilevamento, gestione dei metadati e tracciamento del lineage. Watsonx.data integration sostituisce gli strumenti ETL di nicchia con un'unica soluzione in grado di gestire esigenze aziendali più ampie.
Trasforma i dati transazionali ad alto volume per la reportistica normativa e la business intelligence. L'elaborazione in batch riduce al minimo la sollecitazione del sistema e i costi operativi.
Unifica i dati dei pazienti provenienti da sistemi frammentati per l'analytics e la conformità. Monitora le trasformazioni dei dati end-to-end per supportare i requisiti normativi e di audit.
Consolida e standardizza i dati dei clienti provenienti da varie fonti operative. watsonx.data integration supporta l'analytics centralizzata per potenziare il marketing personalizzato e l'ottimizzazione aziendale.
È il momento di trasformare i tuoi dati in un vantaggio competitivo. È il momento di scoprire watsonx.data integration.