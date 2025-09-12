IBM® watsonx.data integration offre funzionalità modernizzate e leader di settore a livello di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL) ed estrazione, caricamento, trasformazione (ELT), affinché le organizzazioni possano spostare e trasformare dati affidabili in ambienti multicloud e hybrid cloud per casi d'uso a valle.



Carica direttamente i dati da qualsiasi fonte e inviali a qualsiasi target con più esperienze di authoring, il tutto utilizzando il motore parallelo incorporato di watsonx.data integration, che offre scalabilità e prestazioni di alto livello.