TechXchange 2025 Registrati ora per il Data Integration Customer Advisory Board

Integrazione dei dati in batch modernizzata

Sposta e trasforma grandi volumi di dati complessi con prestazioni elevate

Fai una prova gratuita Prenota una demo live
Schermata delle impostazioni di integrazione dei dati e dell'interazione con il cliente

Ti presentiamo IBM® watsonx.data integration: il nuovo modo di fare data engineering

 

Guarda il webinar per scoprire come watsonx.data integration ti aiuta a potenziare l'AI, semplificando al contempo l'ingegneria dei dati.

Guarda ora

Pipeline ETL/ELT per carichi di lavoro mission-critical

IBM® watsonx.data integration offre funzionalità modernizzate e leader di settore a livello di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL) ed estrazione, caricamento, trasformazione (ELT), affinché le organizzazioni possano spostare e trasformare dati affidabili in ambienti multicloud e hybrid cloud per casi d'uso a valle.

Carica direttamente i dati da qualsiasi fonte e inviali a qualsiasi target con più esperienze di authoring, il tutto utilizzando il motore parallelo incorporato di watsonx.data integration, che offre scalabilità e prestazioni di alto livello. 

Sviluppa una volta, distribuisci ovunque

Gestisci le pipeline di dati vicino ai dati, on-premise, nel cloud, tra regioni o in ambienti ibridi, ottimizzando al contempo velocità, efficienza dei costi e sicurezza.
Accessibile per ogni utente

Da no-code a pro-code, le opzioni di progettazione intuitive supportano gli utenti con qualsiasi livello di esperienza nella creazione di pipeline e nella generazione di dati affidabili.
Esegui più pipeline di dati, più velocemente

Utilizza la trasformazione dei dati complessa ad alta velocità per passare dalla progettazione alla distribuzione più velocemente, potenziando più pipeline con meno ritardi.
Affidabilità integrata

Le funzionalità integrate per la qualità dei dati garantiscono la stabilità della pipeline e risultati affidabili.

Caratteristiche

Schermata dell'interfaccia utente del prodotto che mostra la funzionalità del motore remoto

Utilizza un piano di controllo cloud-native per la progettazione delle pipeline, abbinato a un piano di esecuzione dei dati sicuro che opera dove risiedono i tuoi dati, riducendo il movimento, la latenza e i rischi legati ai dati.
Schermata dell'interfaccia utente del prodotto che mostra la funzionalità di flessibilità dell'ETL/ELT

Un'unica esperienza di design ti consente di creare pipeline riutilizzabili e di passare senza problemi tra le modalità di esecuzione ETL, ELT e TETL in base al tuo workload, senza bisogno di rilavorazioni.
Schermata dell'interfaccia utente del prodotto del motore parallelo

Un potente motore parallelo suddivide automaticamente le attività in tante operazioni più piccole che vengono eseguite contemporaneamente, aumentando la produttività, la scalabilità e le prestazioni.
Schermata dell'interfaccia utente del prodotto DataStage SDK

Un SDK Python completo offre agli sviluppatori il pieno controllo per scrivere pipeline facili da mantenere su larga scala, mentre conserva la parità con i flussi grafici e consente di passare facilmente dal codice all'interfaccia utente.
Schermata dell'interfaccia utente del prodotto che mostra l'assistente pipeline di batchflow

Usa il linguaggio naturale per generare pipeline in batch con l'aiuto di un AI chatbot, trasformando gli intenti in pipeline più velocemente con una configurazione manuale minima.
Schermata dell'interfaccia utente del prodotto che mostra la funzionalità di trasformazione della qualità dei dati

Pulisci, convalida e standardizza i dati dell'indirizzo utilizzando IBM Address Verification Interface (AVI), che offre analisi certificata, traslitterazione, geocodifica e geocodifica inversa per garantire precisione e coerenza.

 
    Schermata dell'interfaccia utente del prodotto che mostra la funzionalità del motore remoto

    Utilizza un piano di controllo cloud-native per la progettazione delle pipeline, abbinato a un piano di esecuzione dei dati sicuro che opera dove risiedono i tuoi dati, riducendo il movimento, la latenza e i rischi legati ai dati.
    Schermata dell'interfaccia utente del prodotto che mostra la funzionalità di flessibilità dell'ETL/ELT

    Un'unica esperienza di design ti consente di creare pipeline riutilizzabili e di passare senza problemi tra le modalità di esecuzione ETL, ELT e TETL in base al tuo workload, senza bisogno di rilavorazioni.
    Schermata dell'interfaccia utente del prodotto del motore parallelo

    Un potente motore parallelo suddivide automaticamente le attività in tante operazioni più piccole che vengono eseguite contemporaneamente, aumentando la produttività, la scalabilità e le prestazioni.
    Schermata dell'interfaccia utente del prodotto DataStage SDK

    Un SDK Python completo offre agli sviluppatori il pieno controllo per scrivere pipeline facili da mantenere su larga scala, mentre conserva la parità con i flussi grafici e consente di passare facilmente dal codice all'interfaccia utente.
    Schermata dell'interfaccia utente del prodotto che mostra l'assistente pipeline di batchflow

    Usa il linguaggio naturale per generare pipeline in batch con l'aiuto di un AI chatbot, trasformando gli intenti in pipeline più velocemente con una configurazione manuale minima.
    Schermata dell'interfaccia utente del prodotto che mostra la funzionalità di trasformazione della qualità dei dati

    Pulisci, convalida e standardizza i dati dell'indirizzo utilizzando IBM Address Verification Interface (AVI), che offre analisi certificata, traslitterazione, geocodifica e geocodifica inversa per garantire precisione e coerenza.

     

      Casi d'uso

      Modernizzazione del cloud Migrazione data lakehouse/warehouse Fusioni e acquisizioni Settore bancario Settore sanitario Retail

      Risorse

      Illustrazione dell'interfaccia utente della tecnologia digitale con grafica e icone dei dati
      Demo
      Esplora una demo interattiva di watsonx.data integration.
      Illustrazione di tre icone del profilo visualizzate sullo schermo del computer
      Replay del webinar
      Scopri in che modo i team moderni stanno trasformando i dati in tempo reale in decisioni in tempo reale.
      Illustrazione con strati di colore blu e bianco in un design moderno
      Prospetto informativo della soluzione
      Scopri l'intera gamma di funzionalità di watsonx.data integration.
      Prossimi passi

      È il momento di trasformare i tuoi dati in un vantaggio competitivo. È il momento di scoprire watsonx.data integration. 

             Fai una prova gratuita Guarda la presentazione del prodotto