Come creare un chatbot

watsonx Assistant utilizza algoritmi di machine learning e rilevamento degli intenti per capire come rispondere in modo accurato alle domande degli utenti finali. L'intelligenza artificiale alla base di watsonx Assistant è progettata per individuare correttamente le innumerevoli sfaccettature di intenti nelle interazioni del mondo reale. In breve, abbiamo progettato watsonx Assistant in modo che sia facile da addestrare e in grado di riconoscere con precisione ciò che l'utente desidera.