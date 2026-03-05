Agentic AI Identity Management

Gli agenti autonomi creano rischi relativi all'identità, all'accesso e all'audit che i sistemi legacy di gestione delle identità e degli accessi (IAM) non sono in grado di controllare. Gli agenti AI non si comportano come le app tradizionali. Si gestiscono in autonomia tra API, dati e strumenti, spesso agendo per conto degli utenti. Senza un’identità univoca degli agenti, una delega governata e controlli in tempo reale, i privilegi si espandono incontrollati, le tracce di audit si interrompono e il rischio cresce in modo esponenziale negli ambienti ibridi e multicloud.