Agentic AI Identity Management

Proteggi identità, deleghe, governance e accessi degli agenti con controlli immediati e una tracciabilità pronta per gli audit
Registra ogni agente con un'identità unica e verificabile per eliminare le chiavi condivise e abilitare una governance tracciabile fin dal primo giorno.
Collega le azioni degli agenti all'intento dell'utente con delega regolamentata, token con ambito e approvazioni, fornendo prove chiare di chi ha autorizzato cosa.
Applica la policy su ogni chiamata API e strumento con autorizzazione continua, colmando il divario dell'ultimo miglio in cui si verifica il rischio dell'agente.
Ottieni una responsabilità end-to-end con audit trail firmati, revoca immediata e prove di conformità che resistono al controllo.