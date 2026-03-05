Agentic AI Identity Management

Proteggi identità, deleghe, governance e accessi degli agenti con controlli immediati e una tracciabilità pronta per gli audit
 

Immagine leadspace per la gestione dell'identità dell'agentic AI

Gli agenti autonomi introducono nuovi rischi

Gli agenti autonomi creano rischi relativi all'identità, all'accesso e all'audit che i sistemi legacy di gestione delle identità e degli accessi (IAM) non sono in grado di controllare.

 

Gli agenti AI non si comportano come le app tradizionali. Si gestiscono in autonomia tra API, dati e strumenti, spesso agendo per conto degli utenti.

 

Senza un’identità univoca degli agenti, una delega governata e controlli in tempo reale, i privilegi si espandono incontrollati, le tracce di audit si interrompono e il rischio cresce in modo esponenziale negli ambienti ibridi e multicloud.
Identità dell'agente e onboarding

Registra ogni agente con un'identità unica e verificabile per eliminare le chiavi condivise e abilitare una governance tracciabile fin dal primo giorno.

 Controllo di delega e autorizzazione

Collega le azioni degli agenti all'intento dell'utente con delega regolamentata, token con ambito e approvazioni, fornendo prove chiare di chi ha autorizzato cosa.

 Applicazione in tempo reale al punto di utilizzo

Applica la policy su ogni chiamata API e strumento con autorizzazione continua, colmando il divario dell'ultimo miglio in cui si verifica il rischio dell'agente.

 Governance e prova pronte per l'audit

Ottieni una responsabilità end-to-end con audit trail firmati, revoca immediata e prove di conformità che resistono al controllo.
