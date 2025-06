Accesso adattivo

Un controllo accessi efficace deve bilanciare fiducia e rischio. IBM Verify utilizza apprendimento automatico e l'AI per analizzare parametri chiave, utente, dispositivo, attività, ambiente e comportamento, in un contesto che determina punteggi di rischio olistici. Questa analisi consente di prendere decisioni di autenticazione più accurate e contestuali per proteggere meglio l'azienda e l'esperienza dell'utente.