Nella misura in cui la migrazione al cloud e la trasformazione digitale continuano ad accelerare, l’organizzazione potrebbe trovarsi impreparata di fronte a molte delle nuove sfide legate all’identità:

IBM Verify fornisce gli elementi fondamentali in grado di consentire ai clienti di creare un identity fabric efficace, costituito da soluzioni IBM e da soluzioni esistenti di terze parti. Ti aiuterà a:

EMA 2024 Impact Brief on IBM Identity and Access Management (IAM) Leggi il report