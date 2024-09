Man mano che le organizzazioni modernizzano gli ambienti ibridi multicloud utilizzando una strategia zero-trust, la gestione delle identità e degli accessi non può più rimanere in silos. In un ambiente cloud, è necessario sviluppare strategie di cloud IAM che utilizzino un contesto profondo e basato sull'intelligenza artificiale, per automatizzare la protezione dai rischi e autenticare continuamente qualsiasi utente a qualsiasi risorsa.