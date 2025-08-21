IAM dei clienti e della forza lavoro con certificazione FedRAMP
IBM® Verify for Government fornisce la gestione delle identità e degli accessi dei clienti (CIAM) e la gestione delle identità e degli accessi (IAM) della forza lavoro per le identità delle persone e delle macchine. Da oltre tre decenni, IBM Verify è il partner di fiducia di alcune delle più grandi organizzazioni e delle infrastrutture d'importanza critica.
L'autorizzazione FedRAMP impone una serie rigorosa di controlli di sicurezza, in grado di garantire un livello più elevato di sicurezza per i servizi cloud utilizzati dalle agenzie federali.
Aumenta le iscrizioni dei cittadini e riduci i rischi con le passkey senza password che forniscono un'autenticazione dell'identità resistente al phishing e che tutela la privacy.
Ricorri al consulente più affidabile per espandere le funzionalità di gestione delle identità e degli accessi (IAM) della tua agenzia, così da garantire una crescita sicura e l'adattabilità.
Prova un accesso all'identità sicuro, semplice e senza problemi. Prova Verify.