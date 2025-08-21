IBM Verify for Government: accesso sicuro e ottimale per le identità umane e meccaniche

IAM dei clienti e della forza lavoro con certificazione FedRAMP

Illustrazione delle tecnologie finanziarie, inclusi dispositivi mobili, sicurezza digitale, crittografia e banche digitali

Accesso sicuro e ottimale per tutte le identità

IBM® Verify for Government fornisce la gestione delle identità e degli accessi dei clienti (CIAM) e la gestione delle identità e degli accessi (IAM) della forza lavoro per le identità delle persone e delle macchine. Da oltre tre decenni, IBM Verify è il partner di fiducia di alcune delle più grandi organizzazioni e delle infrastrutture d'importanza critica.
Controlli di sicurezza standardizzati

L'autorizzazione FedRAMP impone una serie rigorosa di controlli di sicurezza, in grado di garantire un livello più elevato di sicurezza per i servizi cloud utilizzati dalle agenzie federali.
Accesso ottimale per identità umane e non

Aumenta le iscrizioni dei cittadini e riduci i rischi con le passkey senza password che forniscono un'autenticazione dell'identità resistente al phishing e che tutela la privacy.
Funzionalità IAM scalabili

Ricorri al consulente più affidabile per espandere le funzionalità di gestione delle identità e degli accessi (IAM) della tua agenzia, così da garantire una crescita sicura e l'adattabilità.

Modernizza l'identità proteggendo la privacy

Uomo che indica il suo smartwatch mentre lavora al computer
Modernizza l'identità fisica

Modernizza le tue soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) con credenziali digitali per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la convenienza riducendo i costi. Crea accessi sicuri e senza attriti che i cittadini apprezzeranno per l'accesso senza password con le passkey.
Donna a un tavolo che guarda il telefono mentre lavora al computer
Garantire privacy e consenso

Rispetta le leggi sulla privacy e acquisisci facilmente i requisiti di approvazione granulari. Abilita il self-service automatizzando le regole di determinazione del consenso, dando ai cittadini il controllo sulla raccolta e sull'utilizzo dei dati.

Prodotti correlati

Accesso sicuro e senza problemi a qualsiasi cosa, con Verify
IBM Verify Customer Identity

Offri esperienze digitali coinvolgenti, moderne e sicure per clienti, partner e cittadini.

 IBM Verify Workforce Identity

Elimina la complessità dell'accesso utente in ambienti ibridi attraverso la modernizzazione dell'identità.

 IBM Verify Protection

Rileva i rischi e le minacce nascosti basati sull'identità nel tuo landscape IT con l'AI.

 IBM Identity Governance

Esegui il provisioning, l'auditing e il reporting sull'accesso e l'attività degli utenti attraverso funzionalità di lifecycle, conformità e analytics, on-premise e nel cloud.

 IBM Verify Trust

Integra la sicurezza relativa ai rischi nei sistemi di gestione delle identità e degli accessi (IAM) per fornire un'autenticazione più intelligente.

 IBM Verify Directory

Unifica e razionalizza la gestione delle identità mediante una soluzione di directory scalabile, containerizzata e solida.

 IBM Application Gateway

Estendi agevolmente le moderne funzionalità di autenticazione alle applicazioni legacy senza modifiche del codice.
Ingegnere di cybersecurity che digita sulla tastiera del computer e scrive del codice.
Prossimi passi

Prova un accesso all'identità sicuro, semplice e senza problemi. Prova Verify.

