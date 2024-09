Video Explorer Platform (nota anche come Cognitive Video Analytics)

Video Explorer Platform è una piattaforma completa per lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni di video analytics (computer vision). Offre un framework applicativo configurabile e personalizzabile per adattarsi alle esigenze dei clienti e integrarsi a fondo con i sistemi aziendali. Può consentire a un'azienda di ottenere una soluzione di video analytics in brevissimo tempo.

Grazie alla collaborazione con un altro asset, l'IBM Visual Builder (IVB), il cliente può beneficiare dello sviluppo e dell'implementazione di un'applicazione unificata di video analytics che comprende l'etichettatura delle immagini, l'image augmentation, l'addestramento, la convalida e la pubblicazione in Video Explorer Platform.