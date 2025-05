IBM Unified Key Orchestrator per container

IBM Unified Key Orchestrator for Containers (UKO for Containers) consente alle aziende di gestire centralmente l'intero ciclo di vita delle chiavi di crittografia in ambienti ibridi e multicloud. Progettato per supportare le moderne esigenze di settori altamente regolamentati come finanza, sanità e pubblica amministrazione, UKO for Containers riunisce la gestione delle chiavi in un unico pannello di controllo, semplificando l'applicazione delle policy, migliorando la visibilità e riducendo la complessità operativa.