IBM Engineering Systems Design Rhapsody — Developer genera codice applicativo per i linguaggi C, C++, Java™ e Ada, e comprende viste architettoniche e comportamentali (come diagrammi di stato e diagrammi di attività). Il programma consente di importare e visualizzare l'attuale codice C, C++, Java, Ada e C# per farvi riferimento, oppure di sviluppare e sincronizzare ulteriormente modifiche di progetto o di codice per mantenerle in tale stato. Esso supporta inoltre l'integrazione della piattaforma Eclipse per dare origine a un ambiente di codice, modello e debug realmente integrato.