IBM® TXSeries® for Multiplatforms è un middleware di elaborazione delle transazioni distribuite che supporta le applicazioni C, C++, COBOL, Java® e PL/I nei data center. TXSeries for Multiplatforms è stato progettato come piattaforma scalabile e altamente disponibile per sviluppare, distribuire e ospitare applicazioni mission-critical, e può integrarsi in una soluzione di cloud ibrido in linguaggi misti con supporto per le API RESTful.