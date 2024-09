Una delle lezioni più importanti dell'era del cloud è che, per ottenere vantaggi economici dal cloud, occorre un impegno preciso. Il cloud, da solo, non offre miglioramenti nelle prestazioni delle applicazioni o nei profitti. In realtà, senza un impegno diligente nella gestione del cloud, può essere vero il contrario. Il problema è che i processi manuali di gestione della complessità del cloud non sono eseguibili su larga scala.

Per guidare efficacemente i processi di ottimizzazione del cloud, è necessaria l'automazione. Le soluzioni emergenti basate sull'ottimizzazione del cloud basata sull'AI offrono ora questa possibilità. In questo report, i membri di PeerSpot che utilizzano la piattaforma IBM® Turbonomic® si esprimono sulle best practice per la scelta di una soluzione di ottimizzazione del cloud. A loro avviso, la soluzione giusta sarà quella che mette al primo posto le prestazioni dell'applicazione, sfrutta l'automazione, supporta Kubernetes, aumenta la produttività IT e riduce i costi del cloud.