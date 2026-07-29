Riduci i costi del cloud parcheggiando automaticamente i workload inattivi
Risparmiare sul cloud è facile
Le organizzazioni sprecano milioni ogni anno perché i workload non di produzione continuano a funzionare anche molto tempo dopo che i team hanno smesso di utilizzarli. IBM® Turbonomic Parking Edition è un'offerta SaaS che contribuisce a ridurre i costi del cloud parcheggiando automaticamente i workload su AWS, Azure e Google Cloud. Utilizzando orari e politiche, i team possono automatizzare la pianificazione del workload (parcheggio), ridurre lo sforzo operativo e ottenere risparmi immediati.
Vai oltre la visibilità dei costi cloud e passa all'azione. Riduci gli sprechi, automatizza le opportunità di risparmio e fornisci agli stakeholder un risultato di ottimizzazione dei costi misurabile
Progettato appositamente per risparmiare sui costi del cloud
Configura gli orari e le politiche di parcheggio, scopri le opportunità di parcheggio e automatizza le azioni di arresto e avvio da un'unica interfaccia. Turbonomic Parking Edition, in quanto offerta SaaS completamente gestita, aiuta le organizzazioni ad applicare in modo coerente le regole di parcheggio negli ambienti cloud, riducendo il lavoro manuale.
Parcheggia automaticamente i workload su AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform da un'interfaccia unificata. Elimina la necessità di strumenti nativi separati e riduci la complessità operativa applicando politiche di controllo dei costi coerenti in tutto il tuo patrimonio cloud.
Monitora i risparmi previsti e realizzati attraverso dashboard integrate. Monitora la copertura degli orari, identifica ulteriori opportunità di parcheggio e misura l'impatto finanziario della tua strategia di parcheggio nel tempo.
Standardizza il parcheggio dei workload con politiche e set di workload riutilizzabili. Applica il parcheggio in modo coerente in tutti gli ambienti, riducendo al contempo l'amministrazione manuale e semplificando le operazioni su larga scala.
Il parcheggio dei workload interrompe automaticamente i workload cloud e li riavvia in base alle necessità, eliminando costi di calcolo inutili e assicurando che le risorse siano disponibili durante l'orario lavorativo.
Parking Edition supporta una gamma di workload cloud tra cui macchine virtuali, gruppi di auto-scaling, database, cluster di database, gruppi di istanze gestite e cluster Kubernetes.
Dopo aver collegato gli account cloud e applicato orari o politiche di parcheggio, le organizzazioni possono iniziare a realizzare subito risparmi, poiché i workload vengono automaticamente parcheggiati durante i periodi di inattività.
Sì. IBM Turbonomic li chiama set di workload, per raggruppare facilmente i workload, fermarli e riavviarli in un ordine specifico e aggiungere inoltre tempi di attesa tra ogni azione di arresto o avvio del workload.
Sì. IBM Turbonomic Parking Edition supporta Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform, consentendo alle organizzazioni di gestire il workload in ambienti multi-cloud da un'unica esperienza. A breve sarà disponibile il supporto per ulteriori provider di cloud.
No. Gli orari e le politiche di parcheggio sono gestiti tramite il prodotto, eliminando la necessità di costruire e mantenere script personalizzati.
Sì. Parking Edition è progettata come punto d'ingresso per IBM Turbonomic. Man mano che le esigenze di ottimizzazione si evolvono è possibile passare alla piattaforma completa mantenendo le configurazioni di parcheggio esistenti.
La Parking Edition si concentra sul parcheggio automatizzato dei workload per ridurre i costi del cloud. IBM Turbonomic include anche funzionalità di application resource management, ottimizzazione dei workload, pianificazione della capacità e ottimizzazione delle prestazioni.