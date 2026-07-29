Le organizzazioni sprecano milioni ogni anno perché i workload non di produzione continuano a funzionare anche molto tempo dopo che i team hanno smesso di utilizzarli. IBM® Turbonomic Parking Edition è un'offerta SaaS che contribuisce a ridurre i costi del cloud parcheggiando automaticamente i workload su AWS, Azure e Google Cloud. Utilizzando orari e politiche, i team possono automatizzare la pianificazione del workload (parcheggio), ridurre lo sforzo operativo e ottenere risparmi immediati.