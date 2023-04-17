Integrazione con IBM Terraform

Turbonomic legge lo stato di Terraform per collegare il codice alle risorse, consentendo un'ottimizzazione più rapida e informata tramite automazione o azioni manuali

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Un diagramma di varie forme collegate da frecce

Come funziona

Aggiungere un target del sistema di controllo delle versioni e le credenziali per leggere lo stato di Terraform porterà il contesto del codice nelle entità e nei dettagli delle azioni all'interno di IBM Turbonomic, dove tali entità sono gestite come codice da Terraform. Ciò consente un'elaborazione più rapida e informata delle azioni di ottimizzazione, sia manualmente che in modo automatizzato.

Turbonomic necessita di accesso in sola lettura ai file di stato di Terraform per correlare le risorse distribuite ottimizzate con i repository di codice che le descrivono. Turbonomic è in grado di leggere lo stato da HCP Terraform o Terraform Enterprise Workspaces e dai bucket AWS S3.

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