Kubecost mostra un'allocazione dei costi dettagliata tra cluster Kubernetes, namespace, workload e container. IBM Turbonomic consuma questi dati sui costi e li mette in relazione con l'utilizzo in tempo reale e la domanda delle applicazioni.

Turbonomic genera quindi azioni automatizzate che dimensionano correttamente le risorse, eliminano gli sprechi e prevengono l'overprovisioning assicurando che le decisioni di ottimizzazione dei costi non compromettano le prestazioni delle applicazioni.