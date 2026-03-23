Integrazione con Kubecost

Unifica la visibilità dei costi di Kubernetes con l'ottimizzazione delle prestazioni automatizzata

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Illustrazione di un workflow di sistema astratto che mostra cerchi, triangoli, quadrati ed esagoni collegati da frecce, con l'icona di un server centrale che indica il trattamento dei dati
Come funziona

Kubecost mostra un'allocazione dei costi dettagliata tra cluster Kubernetes, namespace, workload e container. IBM Turbonomic consuma questi dati sui costi e li mette in relazione con l'utilizzo in tempo reale e la domanda delle applicazioni.

Turbonomic genera quindi azioni automatizzate che dimensionano correttamente le risorse, eliminano gli sprechi e prevengono l'overprovisioning assicurando che le decisioni di ottimizzazione dei costi non compromettano le prestazioni delle applicazioni.
Dati rilevati

Entità

  • Cluster Kubernetes
  • Nodi
  • Namespace
  • Pod
  • Container

Metriche

  • Allocazione dei costi di Kubernetes
  • Utilizzo della CPU e della memoria
  • Pattern di domanda dei workload
Azioni generate
  • Dimensionamento corretto del workload Kubernetes
  • Regolazioni delle risorse di container e pod
  • Raccomandazioni per il posizionamento e il dimensionamento dei nodi
  • Azioni automatizzate per ridurre gli sprechi mantenendo le prestazioni
Versioni e prerequisiti supportati

Versioni supportate

  • Kubecost Foundations / OpenCost
    Supportato con IBM Turbonomic 8.17.1 e versioni successive (anteprima)
  • Kubecost Enterprise
    Supportato con IBM Turbonomic 8.18.6 e versioni successive (anteprima)

Prerequisiti

  • Kubecost deve essere implementato nello stesso cluster Kubernetes di Kubeturbo
  • Per Kubecost Enterprise, è necessario configurare un target Kubecost Enterprise in Turbonomic per inserire i dati sui costi
  • Non è richiesta alcuna licenza aggiuntiva oltre a una licenza IBM Turbonomic esistente
Prossimi passi

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