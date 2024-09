IBM Flexera One fornisce visibilità in ambienti complessi attraverso funzionalità avanzate di gestione degli asset IT e di ottimizzazione del cloud. In combinazione con il software IBM Turbonomic, consente di ottimizzare le risorse e la concessione in licenza tramite l'automazione. In questo modo potrai utilizzare solo ciò di cui hai bisogno, senza dover ricorrere all'overprovisioning.