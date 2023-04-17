Integrazione IBM Apptio

Ottimizza i costi IT automatizzando e visualizzando le decisioni sulle risorse all'interno del framework di technology business management (TBM).

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Un diagramma di cloud e forme circolari, con frecce che le collegano

Come funziona

IBM® Apptio è una piattaforma di gestione finanziaria IT che offre una totale trasparenza dei costi di tecnologia. IBM® Turbonomic fornisce raccomandazioni di ottimizzazione continua e automatizza le decisioni di resourcing delle applicazioni. Con questa integrazione, Turbonomic invia automaticamente insight di ottimizzazione (azioni in sospeso ed eseguite) ad Apptio, dove le raccomandazioni vengono quantificate, visualizzate e allineate al framework delle soluzioni TBM.
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