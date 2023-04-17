IBM® Apptio è una piattaforma di gestione finanziaria IT che offre una totale trasparenza dei costi di tecnologia. IBM® Turbonomic fornisce raccomandazioni di ottimizzazione continua e automatizza le decisioni di resourcing delle applicazioni. Con questa integrazione, Turbonomic invia automaticamente insight di ottimizzazione (azioni in sospeso ed eseguite) ad Apptio, dove le raccomandazioni vengono quantificate, visualizzate e allineate al framework delle soluzioni TBM.