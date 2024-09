IBM® TS2280 Tape Drive incorpora l'ultima evoluzione della tecnologia Linear Tape-Open (LTO), per una capacità ancora più alta rispetto alla generazione precedente. Oltre che per gestire i backup, il TS2280 è progettato per aiutare la tua azienda a gestire le crescenti esigenze di archiviazione dati su nastro delle applicazioni moderne, come il cloud, l'Internet of Things (IoT) e gli archivi di file attivi. Grazie a una capacità di memorizzazione che arriva a 30 TB per cartuccia (con compressione 2,5:1), il TS2280 è un'eccellente soluzione di storage su nastro per le piccole e medie aziende che vogliono capacità elevate di backup e archiviazione dei dati a costi ridotti.