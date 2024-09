IBM® TS2260 Tape Drive è un'eccellente soluzione di storage su nastro per le organizzazioni che richiedono backup e archiviazione dei dati a costi contenuti. TS2260 è basato su un fattore di forma half-height. IBM LTO™ Ultrium 6™ offre una maggiore capacità rispetto all'unità a nastro Ultrium 5 full-height, in uno spazio ridotto. TS2260 Tape Drive incorpora l'ultima generazione della tecnologia LTO leader di settore ed è adatto a gestire le esigenze di backup, salvataggio e ripristino e archiviazione dei dati, con una capacità complessiva e una velocità di trasferimento più elevate rispetto alla generazione precedente. La tecnologia LTO Ultrium 6 è progettata per supportare il partizionamento multimediale e la tecnologia LTFS.