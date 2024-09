L'unità a nastro magnetico IBM® TS2250 costituisce l'offerta base della gamma di prodotti a nastro IBM, ed è la soluzione ideale per fare fronte alle crescenti esigenze di spazio di archiviazione. L'unità TS2250 incorpora l'avanzatissima tecnologia LTO Ultrium, ideale a gestire il backup, il salvataggio e il ripristino dei dati. Inoltre, è la soluzione ideale per risolvere i problemi di archiviazione dati, grazie a una capacità complessiva e una velocità di trasferimento più elevate rispetto alle generazioni precedenti. Inoltre, la tecnologia IBM LTO Ultrium 5 è progettata per supportare il partizionamento dei supporti e la tecnologia LTFS. L'unità continua a supportare la crittografia dei dati e i supporti WORM (write-once-read-many).