IBM® TS1130 Tape Drive offre funzionalità di archiviazione per aiutarti a stabilire un facile accesso ai dati e una migliore sicurezza, conservazione a lungo termine e governance

dei dati, oltre che una migliore conformità normativa. TS1130 Tape Drive offre un archivio dati flessibile ad alte prestazioni che supporta la crittografia dei dati. TS1130 Tape Drive può aiutarti a proteggere gli investimenti in automazione dei nastri di archiviazione, grazie alla compatibilità con le automazioni esistenti. Inoltre, TS1130 supporta molteplici piattaforme, per creare un ambiente server eterogeneo.