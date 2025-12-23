Consulta le risposte alle domande più frequenti su questo prodotto.
Con Pinpoint Detect, Trusteer fornisce conoscenza completa sull'identità digitale per determinare in modo fluido se l'utente che accede al servizio è il vero utente di quell'identità.
Nel panorama delle minacce odierne le aziende spesso devono scendere a compromessi tra protezione ed esperienza del cliente. La tecnologia di attendibilità delle identità digitali consente alle aziende di misurare rischio e attendibilità per mantenere protetto il percorso digitale del cliente, offrendo al contempo una migliore esperienza digitale.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect consente la raccolta di intelligenza dagli endpoint digitali, ovvero l'app mobile, il browser mobile o i browser desktop dell'organizzazione e combina le informazioni con fonti di intelligenza IBM mondiali e fonti di intelligenza complementari di terze parti.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect prende in considerazione 5 domini di contesto durante la valutazione del rischio: identità e attributi dell'utente, informazioni e igiene del dispositivo, attività eseguita o accesso alle risorse, fattori ambientali come ubicazione e reti IP e informazioni comportamentali.
Pinpoint Detect funziona in modo trasparente, senza la necessità di scaricare file eseguibili o plugin sul computer dell'utente. Per le applicazioni Web, Pinpoint utilizza codice incorporato nella pagina Web. Per le applicazioni mobili, l'app dell'organizzazione utilizza IBM Security Trusteer Mobile SDK.
Come soluzione SaaS (Software as a Service), Pinpoint Detect può essere distribuito rapidamente e facilmente. La procedura migliore consiste nel seguire un processo di distribuzione in quattro fasi, che include finalizzazione, implementazione, avvio e convalida con addestramento.
Avvia la demo interattiva per una procedura dettagliata o ricevi informazioni su tecniche di implementazione più dettagliate nella Security Learning Academy.
IBM Security Trusteer Pinpoint Assure valuta il rischio di utenti nuovi o anonimi. IBM Security Trusteer Pinpoint Detect valuta continuamente le identità digitali degli utenti noti o abilitati. Infine, IBM Security Trusteer Pinpoint Verify consente alle organizzazioni di confermare l'attendibilità per gli utenti ad alto rischio con un'autenticazione avanzata.
I prodotti IBM Security Trusteer sono utilizzati principalmente da banche, istituti finanziari, assicuratori, rivenditori, telecomunicazioni, viaggi e trasporti.
In generale, le soluzioni Software as a Service (SaaS) offrono la possibilità di essere distribuite in modo rapido e semplice. La distribuzione SaaS consente inoltre a Trusteer di utilizzare una protezione dalle minacce agile e continua che utilizza l'intelligenza artificiale e l'analisi per individuare nuove minacce e nuovi modelli.