Sempre più dipendenti tornano a lavorare in ufficio, per questo motivo una soluzione per edifici smart consente ai proprietari di reinventare il posto di lavoro e offrire nuove esperienze. La capacità predittiva di prendere decisioni rende più facile controllare e migliorare i comfort invisibili negli uffici, tra cui i sistemi HVAC e di controllo della qualità dell'aria, il consumo energetico, la riduzione delle emissioni, i sistemi di sicurezza e controllo degli accessi, il tutto mantenendo bassi i costi operativi. Realizzare una trasformazione digitale che comprenda Wi-Fi, automazione degli edifici, IoT (Internet delle cose), connettività, AI (intelligenza artificiale) e tecnologie IoT consente di migliorare la gestione dell'energia e semplificare le attività comuni.

IBM TRIRIGA Application Suite ti aiuta a orientarti in questo nuovo ecosistema di edifici intelligenti, grazie a funzioni che aumentano la produttività e rendono i dipendenti più sicuri.