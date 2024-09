Immagina un mondo in cui la perdita dei dati o il tempo di inattività sia un ricordo lontano. IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace offre un'integrazione perfetta con funzionalità di backup e recovery automatizzate e avanzate, una robusta crittografia e sicurezza dei dati, monitoraggio e avvisi intelligenti e un'analytics e un reporting completi. Sperimenta una soluzione rivoluzionaria progettata per stravolgere il modo in cui salvaguardi e gestisci i dati critici.

Sperimenta la massima tranquillità come mai prima d'ora con funzioni di sicurezza robuste e una rigorosa aderenza alla conformità. I tuoi dati saranno protetti contro le minacce e le sfide imposte dalle normative. Approfitta della disponibilità continua dei dati per mantenere ininterrotte le operazioni e garantire la continuità aziendale. Puoi rilassarti sapendo che i tuoi dati sensibili sono al sicuro e accessibili anche in caso di crisi.



Agisci prima del disastro. Proteggi oggi stesso i tuoi asset più preziosi con IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace. Inizia subito la prova gratuita di 30 giorni. Non è richiesta nessuna carta di credito e non ci sono limitazioni sui dati.