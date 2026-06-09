Crea il tuo data lakehouse intelligente, basato su IBM Fusion

Creare un data lakehouse Demo interattiva

Sbloccare i tuoi dati​

 
  • Governance unificata e orientata ai criteri: si integra perfettamente con IBM® Knowledge Catalog.
  • Elimina la migrazione dei dati con la gestione attiva dei file (AFM) di Fusion.
  • Identifica automaticamente e memorizza in cache set di dati di AI e analytics su livelli di storage ultra-veloci.

 

Che cosa sono i dark data?
Fusion: piattaforma di dati ottimizzata per l'AI, zero complessità di fai-da-te
Controllo verificabile

Ottieni il pieno controllo sulla residenza dei dati e sulla governance localizzata, assicurando che i workload sensibili rimangano conformi alle normative regionali senza sacrificare l'agilità cloud-native.
Implementazione chiavi in mano

Implementa una soluzione completa, preconfigurata e chiavi in mano in meno di una settimana, riducendo i tempi di implementazione del primo giorno da mesi a giorni.
Scala per soddisfare le tue esigenze

Avvia il tuo Lakehouse su Fusion e scala orizzontalmente a livelli di petabyte ed exabyte.
Prestazioni estreme delle query

La cache NVMe integrata migliora i tempi di query fino a 7x-90x rispetto allo storage tradizionale.
Accedi a tutti i tuoi dati, ovunque si trovino

Mantieni una gestione dei dati coerente e la sicurezza tra gli ambienti on-premise, hybrid cloud e multicloud.

Messa a punto dei dati grazie a Fusion

Valore in ogni fase: IBM® Fusion trasforma l'ingestione grezza in risultati pronti per l'AI.
Blocchi geometrici astratti su sfondo nero
Acquisisci dati non elaborati alla fonte

Supporta dati strutturati, semi-strutturati e dati non strutturati con ingestione ad alta velocità.
Primo piano di pale di turbine di razzo astratte
Pulisci e arricchisci per una maggiore chiarezza.

L'accesso parallelo ai dati e il push delle query accelerano il trattamento dei dati.
Sfondo della parete scuro, in cemento, con strisce luminose bianche integrate.
Trasforma i dati affidabili in decisioni

Elevata durata, affidabilità e ricco accesso alle API per insight pronti per il business.

La protezione dei dati incontra le prestazioni del lakehouse

IBM Pattern Tiles
Controllo granulare

Solo le persone giuste vedono i dati giusti.
Rappresentazione digitale che interpreta un cambiamento utilizzando schemi geometrici
Sempre resiliente

Backup, ripristino e disaster recovery ti proteggono.
Rendering digitale che interpreta pattern e ripetizioni
Conformità ready

  Rispetta standard rigorosi come GDPR, HIPAA e PCI DSS.
Rappresentazione digitale che interpreta un cambiamento utilizzando schemi geometrici
Crittografato ovunque

I tuoi dati rimangono al sicuro sia a riposo che in movimento.

Trasforma i dark data in asset AI affidabili. 

Implementa un lakehouse validato e ad alte prestazioni su Fusion e scala con Ceph e watsonx.data: query più veloci, governance più solida e costo totale di proprietà (TCO) inferiore.

Prospetto informativo della soluzione Fusion for Data Lakehouse
Immagine di un data center

Risorse

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