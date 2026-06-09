Ottieni il pieno controllo sulla residenza dei dati e sulla governance localizzata, assicurando che i workload sensibili rimangano conformi alle normative regionali senza sacrificare l'agilità cloud-native.
Implementa una soluzione completa, preconfigurata e chiavi in mano in meno di una settimana, riducendo i tempi di implementazione del primo giorno da mesi a giorni.
Avvia il tuo Lakehouse su Fusion e scala orizzontalmente a livelli di petabyte ed exabyte.
La cache NVMe integrata migliora i tempi di query fino a 7x-90x rispetto allo storage tradizionale.
Mantieni una gestione dei dati coerente e la sicurezza tra gli ambienti on-premise, hybrid cloud e multicloud.
Valore in ogni fase: IBM® Fusion trasforma l'ingestione grezza in risultati pronti per l'AI.
Supporta dati strutturati, semi-strutturati e dati non strutturati con ingestione ad alta velocità.
L'accesso parallelo ai dati e il push delle query accelerano il trattamento dei dati.
Elevata durata, affidabilità e ricco accesso alle API per insight pronti per il business.
Solo le persone giuste vedono i dati giusti.
Backup, ripristino e disaster recovery ti proteggono.
Rispetta standard rigorosi come GDPR, HIPAA e PCI DSS.
I tuoi dati rimangono al sicuro sia a riposo che in movimento.