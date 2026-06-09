IBM Fusion alimenta ogni fase dell'AI

Sbloccare i dati aziendali con l'AI su Fusion

IBM Fusion offre una piattaforma integrata che consente alle organizzazioni di distribuire rapidamente infrastrutture aperte e ottimizzate per l'AI.

Con IBM Fusion puoi ottenere:

  • Velocità di acquisizione degli insight
  • Libertà basata sull'AI aperta
  • Ottimizzazione dell'infrastruttura AI

 

Decisioni più intelligenti, risultati più rapidi, maggiore sicurezza.
Semplicità operativa, non complessità tecnica

Fusion semplifica l'infrastruttura dell'AI, la gestione del ciclo di vita, semplificando la distribuzione Day-1 e le Operazioni Day-2 con resilienza integrata e governance che mantengono gli ambienti affidabili e sicuri.
Piattaforma aperta per l'AI, non una black box

Fusion è aperto a ogni livello, per offrirti la libertà di scegliere la tua base, selezionare gli acceleratori che alimentano i modelli e decidere dove vengono eseguiti i workload.
Velocità di insight, non ricerca di dati

Fusion unisce una piattaforma pronta all'uso, servizi dati integrati e gli strumenti di cui i team hanno bisogno, così da poter costruire, testare e lanciare workload AI in giorni, non in mesi.
Fusion offre.
Workflow AI automazione intelligenza artificiale software interfaccia nodi trigger
Intelligence ovunque

Fusion consente l'inferenza a bassa latenza su larga scala, fornendo previsioni in tempo reale e output generativi ovunque le tue applicazioni vengano eseguite.
Concetto di AI della scheda madre del circuito della tecnologia di intelligenza artificiale
Risultati autonomi

Fusion permette all'agentic AI di agire, imparare e fornire risultati in modo autonomo, estendendo l'intelligence aziendale oltre i modelli statici.
Matrice dei codici dei big data
Sbloccare conoscenze affidabili

Fusion fonda l'AI generativa in conoscenze aziendali affidabili, fornendo output più rapidi e accurati che guidano le decisioni con sicurezza.
Risultati convalidati dal nostro ecosistema di partner. 90X Accelera fino a 90 volte le query S3 remote con watsonx.data* 70% Riduci i tempi di implementazione dell'AI fino al 70% usando OpenShift AI.** 30X Aumenta il throughput di formazione fino a 30 volte con l'elaborazione accelerata di NVIDIA.***
Fusion amplifica l'innovazione AI attraverso solide partnership con leader di settore.
Logo watsonx

Fusion + watsonx unificano dati governati e foundation model, accelerando l'adozione di AI in tutta l'azienda.

 Guardalo con i tuoi occhi
IBM Redhat Logo

Fusion + Red Hat AI offrono un'infrastruttura AI aperta e ibrida per velocità e flessibilità.

 Scopri di più
LOGO NVIDIA

Fusion + NVIDIA AI forniscono un'accelerazione full stack per i workload AI aziendali.

 Approfondisci

Risorse

Dal set di dati all'implementazione: un percorso governato verso l'AI di produzione. Clicca. Esplora. Trasforma: Fusion in movimento. Unisciti a noi: connettiti, condividi e impara con la community IBM Fusion. Esplora tutto. Sfoglia l'intera libreria di risorse di Fusion.
Fasi successive

Scopri come trarre vantaggio dai servizi di storage e protezione dati di livello enterprise con IBM Fusion.

Note a piè di pagina

*rispetto al mancato utilizzo delle funzionalità di caching di IBM Fusion System con watsonx.data. Pubblicazione IBM RedBooks
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift AI 
***NVIDIA GB200 NVL72 Datasheet