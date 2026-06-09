Con IBM Fusion puoi ottenere:
Fusion semplifica l'infrastruttura dell'AI, la gestione del ciclo di vita, semplificando la distribuzione Day-1 e le Operazioni Day-2 con resilienza integrata e governance che mantengono gli ambienti affidabili e sicuri.
Fusion è aperto a ogni livello, per offrirti la libertà di scegliere la tua base, selezionare gli acceleratori che alimentano i modelli e decidere dove vengono eseguiti i workload.
Fusion unisce una piattaforma pronta all'uso, servizi dati integrati e gli strumenti di cui i team hanno bisogno, così da poter costruire, testare e lanciare workload AI in giorni, non in mesi.
Fusion consente l'inferenza a bassa latenza su larga scala, fornendo previsioni in tempo reale e output generativi ovunque le tue applicazioni vengano eseguite.
Fusion permette all'agentic AI di agire, imparare e fornire risultati in modo autonomo, estendendo l'intelligence aziendale oltre i modelli statici.
Fusion fonda l'AI generativa in conoscenze aziendali affidabili, fornendo output più rapidi e accurati che guidano le decisioni con sicurezza.
Fusion + watsonx unificano dati governati e foundation model, accelerando l'adozione di AI in tutta l'azienda.
Fusion + Red Hat AI offrono un'infrastruttura AI aperta e ibrida per velocità e flessibilità.
Fusion + NVIDIA AI forniscono un'accelerazione full stack per i workload AI aziendali.
*rispetto al mancato utilizzo delle funzionalità di caching di IBM Fusion System con watsonx.data. Pubblicazione IBM RedBooks
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift AI
***NVIDIA GB200 NVL72 Datasheet