Prove di conformità continue

Offre una copertura leader del settore su oltre 160 framework di conformità globali con prove on-demand all'interno dei confini

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Perché è importante

Le recensioni di conformità periodiche non sono sufficienti

Questi tipi di audit richiedono molto tempo, non sono scalabili e distolgono le risorse da lavori di maggior valore. I diversi requisiti tra sovranità dei dati, cybersecurity e governance dell'AI significano anche che le organizzazioni debbano monitorare continuamente, convalidare e dimostrare il controllo su sistemi, dati e workload di AI. Inoltre, devono avere a disposizione prove pronte per l'audit quando necessario.

IBM Sovereign Core consente alle organizzazioni di dimostrare continuamente l'allineamento con i requisiti di sovranità combinando validazione automatica, prove in-boundary e visibilità in tempo reale sull'efficacia del controllo. Grazie a questo strumento, i team possono dimostrare una ragionevole sicurezza nello svolgimento delle operazioni, rendendo il processo più efficiente.
Cosa ottieni
Prontezza all'audit con prove operative

Convalida continuamente i controlli e genera prove pronte per la verifica durante le operazioni del sistema, contribuendo a mantenere una visione aggiornata dello stato di conformità.
Conformità senza ricostruzione

Mappa oltre 160 framework per controllare e riutilizzare le evidenze, riducendo la duplicazione ed eliminando la necessità di rivedere i programmi di conformità.
Visibilità unificata tra gli ambienti

Visualizza il livello di conformità, i rischi e le prove tra i tenant con accesso basato sui ruoli. Identifica rapidamente le lacune e mantieni il controllo in ambienti sovrani.

Le sfide incontrano le soluzioni

Icona futuristica quadrata traslucida con bordi arrotondati su una superficie blu liscia su sfondo blu
Mantenere la conformità continua

Combina il monitoraggio automatico dei controlli tecnici con le prove e le recensioni degli utenti, per mantenere una visione accurata e aggiornata del livello di conformità e dell'efficacia dei controlli.
Oggetto rettangolare blu traslucido futuristico con bbordi arrotondati su uno sfondo a riquadri blu
Genera automaticamente report di efficacia del controllo in-boundary

Genera, memorizza e gestisci automaticamente i report entro il confine di sovranità. Preserva la tracciabilità end-to-end e verifica gli artefatti o le prove senza dipendenze esterne o spostamenti di dati non necessari.
Icona futuristica blu di un'app impilata su uno sfondo a griglia
Unifica la visibilità e il controllo in tutti gli ambienti

Ottieni una visione unica e basata sui ruoli del livello, del rischio e delle prove in-boundary tra tenant, ambienti e workload, fornendo CISO, amministratori IT, revisori e compliance officer insight rilevanti per le loro posizioni.
Icona futuristica grigia di un'app impilata su uno sfondo blu a griglia
Mappatura dei framework di conformità

Scegli tra la libreria integrata di framework di conformità di IBM Sovereign Core, tra cui GDPR, NIS2, EU AI Act, ISO 27001 e altro ancora.
Prossimi passi

Ti interessa saperne di più? Scopri come la prova continua di conformità può supportare la tua organizzazione.

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