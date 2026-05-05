Questi tipi di audit richiedono molto tempo, non sono scalabili e distolgono le risorse da lavori di maggior valore. I diversi requisiti tra sovranità dei dati, cybersecurity e governance dell'AI significano anche che le organizzazioni debbano monitorare continuamente, convalidare e dimostrare il controllo su sistemi, dati e workload di AI. Inoltre, devono avere a disposizione prove pronte per l'audit quando necessario.

IBM Sovereign Core consente alle organizzazioni di dimostrare continuamente l'allineamento con i requisiti di sovranità combinando validazione automatica, prove in-boundary e visibilità in tempo reale sull'efficacia del controllo. Grazie a questo strumento, i team possono dimostrare una ragionevole sicurezza nello svolgimento delle operazioni, rendendo il processo più efficiente.