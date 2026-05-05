Offre una copertura leader del settore su oltre 160 framework di conformità globali con prove on-demand all'interno dei confini
Questi tipi di audit richiedono molto tempo, non sono scalabili e distolgono le risorse da lavori di maggior valore. I diversi requisiti tra sovranità dei dati, cybersecurity e governance dell'AI significano anche che le organizzazioni debbano monitorare continuamente, convalidare e dimostrare il controllo su sistemi, dati e workload di AI. Inoltre, devono avere a disposizione prove pronte per l'audit quando necessario.
IBM Sovereign Core consente alle organizzazioni di dimostrare continuamente l'allineamento con i requisiti di sovranità combinando validazione automatica, prove in-boundary e visibilità in tempo reale sull'efficacia del controllo. Grazie a questo strumento, i team possono dimostrare una ragionevole sicurezza nello svolgimento delle operazioni, rendendo il processo più efficiente.
Convalida continuamente i controlli e genera prove pronte per la verifica durante le operazioni del sistema, contribuendo a mantenere una visione aggiornata dello stato di conformità.
Mappa oltre 160 framework per controllare e riutilizzare le evidenze, riducendo la duplicazione ed eliminando la necessità di rivedere i programmi di conformità.
Visualizza il livello di conformità, i rischi e le prove tra i tenant con accesso basato sui ruoli. Identifica rapidamente le lacune e mantieni il controllo in ambienti sovrani.
Combina il monitoraggio automatico dei controlli tecnici con le prove e le recensioni degli utenti, per mantenere una visione accurata e aggiornata del livello di conformità e dell'efficacia dei controlli.
Genera, memorizza e gestisci automaticamente i report entro il confine di sovranità. Preserva la tracciabilità end-to-end e verifica gli artefatti o le prove senza dipendenze esterne o spostamenti di dati non necessari.
Ottieni una visione unica e basata sui ruoli del livello, del rischio e delle prove in-boundary tra tenant, ambienti e workload, fornendo CISO, amministratori IT, revisori e compliance officer insight rilevanti per le loro posizioni.
Scegli tra la libreria integrata di framework di conformità di IBM Sovereign Core, tra cui GDPR, NIS2, EU AI Act, ISO 27001 e altro ancora.