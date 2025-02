Una banca commerciale aveva bisogno di una soluzione unica e scalabile per supportare il proprio network globale di 55.000 dispositivi, e di fornire una vista realmente globale su tutti i centri operativi geografici nel mondo. L'istituto si è fatto allettare dalle caratteristiche di IBM SevOne: certificazione dei dispositivi in 10 giorni, elevata disponibilità, raccolta dati efficiente per tutti i dispositivi in un ciclo di polling inferiore al minuto e reportistica rapida in sostituzione dei report elaborati durante la notte.