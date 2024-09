Quando le aziende scelgono le implementazioni SD-WAN in diverse fasi, i rispettivi team IT fanno fatica a ottenere una visione olistica della rete e dei dati sulle prestazioni nei segmenti WAN e SD-WAN tradizionali. Di conseguenza, la risoluzione dei problemi di rete diventa lenta e soggetta a errori, portando, di conseguenza, a un'esperienza utente scadente. Per massimizzare i vantaggi della soluzione SD-WAN, è necessaria una soluzione di monitoraggio delle prestazioni di rete in grado di semplificare la transizione a SD-WAN e mitigare i rischi potenziali.

IBM® SevOne Network Performance Management (NPM) è un robusto strumento di monitoraggio SD-WAN che integra le funzionalità di gestione dei controller SD-WAN per fornire una visibilità continua sui vari segmenti della rete. Grazie a dashboard e metriche personalizzabili, fornisce una singola fonte affidabile per garantire le prestazioni della rete su reti multivendor, aziendali, CSP e MSP.