Lo scopo del flusso di lavoro è la sincronizzazione dell'inventario dei dispositivi di SevOne con quelli di ServiceNow. Il flusso di lavoro ottiene un elenco di dispositivi monitorati da SevOne e passa in rassegna tutti i dispositivi del programma per vedere se sono presenti in ServiceNow. In caso di verdetto negativo, il dispositivo in questione viene aggiunto alla tabella cmdb_ci per essere integrato a ServiceNow. Successivamente, il flusso di lavoro controlla se ci sono dispositivi all'interno di ServiceNow, contrassegnati come "altro automatizzato", assenti in SevOne. Se trovati, e se la variabile Dry_run è impostata su false, il dispositivo viene rimosso da ServiceNow.