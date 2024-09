IBM Screen Definition Facility II è uno strumento software per lo sviluppo interattivo di interfacce utente basate su pannelli per applicazioni IBM zSystems™.

Le applicazioni di transazione sono più facili da navigare con IBM® Screen Definition Facility II (SDF II). È uno strumento versatile per lo sviluppo e la manutenzione di pannelli, gruppi di pannelli, insiemi di partizioni, tabelle AID e tabelle di controllo per applicazioni di transazioni aziendali. SDF II consente di costruire e mantenere le specifiche dell'interfaccia utente, schermate, mappe, formati, per progettare, testare, implementare e mantenere interfacce utente per le applicazioni in esecuzione sui sistemi di destinazione. È possibile aumentare la produttività dello sviluppo convertendo le schermate sviluppate per un sistema di destinazione in un altro. SDF II supporta COBOL, PL/I, Assembler, C e RPG. Supporta anche lo sviluppo di applicazioni basate su workstation in IBM Z/OS®.