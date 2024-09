• Alimentatori con certificazione 80 Plus Platinum

• Opzioni di alimentazione ⚬ 650 W CA nel modello base, variante con scarico lato porte

(2 per switch) ⚬ 650 W CA nel modello base, variante con ingresso aria lato porte

(2 per switch)

• Cavo di alimentazione ⚬ Spina IEC60320 C14 sull'alimentatore da 650 W

per collegamento a un connettore di presa C15 con scanalatura centrale

• Ingresso CA: da 100 a 240 Vca (variazione 10%)

• Frequenza: da 50 a 60 Hz (nominale)

• Consumo tipico ⚬ 217 W in stato di inattività

per switch a 48 porte senza moduli ottici ⚬ 251 W per switch a 48 porte con

24 moduli ottici 32G SW in condizioni tipiche

⚬ 297 W per switch a 48 porte con 48 moduli ottici 32G SW

in condizioni tipiche

• Flusso d'aria ⚬ Dal lato posteriore al lato anteriore (verso le porte) con ventole di scarico

lato porte ⚬ Dal lato anteriore al lato posteriore (dalle porte verso l'interno) con ventole di aspirazione

lato porte ⚬ 50 CFM (piedi cubi al minuto)

tramite il gruppo ventole del sistema a 25 °C ⚬ Flusso massimo 100

CFM