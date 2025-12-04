IBM® Gen7 Fibre Channel è la moderna infrastruttura di rete per lo storage di dati mission-critical, che consente alle aziende di implementare una SAN capace di ottimizzarsi, apprendere e correggere gli errori in modo autonomo. La soluzione combina potenti funzionalità di analisi e un'automazione avanzata per velocizzare l'accesso ai dati, adattarsi a requisiti in continua evoluzione e favorire la continuità delle operazioni di business.
I director SAN512B-7 e SAN256B-7 di IBM® Storage Networking, dotati di tecnologia Gen7 Fibre Channel e Fabric Vision, costituiscono la pietra miliare per creare una SAN autonoma per i data center on-demand. La latenza bassissima e la larghezza di banda da 64 Gb/s forniscono il massimo livello di prestazioni per i carichi di lavoro NVMe. Grazie a un'affidabilità collaudata, alla scalabilità fluida, alle analisi integrate e all'automazione, sono in grado di massimizzare le prestazioni, la produttività e l'efficienza degli investimenti e delle risorse di storage.
Progettati per soddisfare la domanda in continua crescita di dati e di applicazioni critiche, i Director Gen7 sono pensati per alimentare ambienti di archiviazione su larga scala che richiedono maggiore capacità, maggiore throughput e livelli più elevati di resilienza.
La tecnologia Gen7 consente di disporre di una SAN auto-ottimizzante che monitora e plasma proattivamente i modelli di traffico e assegna automaticamente le priorità ai flussi di traffico, in modo da ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità delle applicazioni.
I director Gen 7 automatizzano le azioni, semplificano gli aspetti gestionali e risolvono problematiche senza intervento umano, evitando interruzioni di servizio e perturbazioni del network.
IBM SANnav Management Portal e SANnav Global View consentono agli amministratori IT di avere una visibilità completa su tutta la SAN, da una prospettiva globale fino agli ambienti locali.
I director Gen 7 sono dotati di Gen 7 Fibre Channel, che aumenta le prestazioni per i carichi di lavoro più impegnativi, per affrontare le applicazioni di nuova generazione ad uso intensivo di I/O e di larghezza di banda.
Con IBM Extension Blade, i Director Gen 7 forniscono connettività locale e globale integrate con una soluzione di estensione per data center creata espressamente per ambienti di storage Fibre Channel e IP.
Completa i mainframe IBM® Z offrendo l'infrastruttura FICON più veloce, affidabile e scalabile del settore, insieme a funzionalità uniche e innovative, capaci di massimizzare il ritorno dell'investimento. I Director Gen7 con estensione b-type migliorano le iniziative complessive di resilienza informatica di IBM.