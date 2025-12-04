IBM® Gen7 Fibre Channel è la moderna infrastruttura di rete per lo storage di dati mission-critical, che consente alle aziende di implementare una SAN capace di ottimizzarsi, apprendere e correggere gli errori in modo autonomo. La soluzione combina potenti funzionalità di analisi e un'automazione avanzata per velocizzare l'accesso ai dati, adattarsi a requisiti in continua evoluzione e favorire la continuità delle operazioni di business.

I director SAN512B-7 e SAN256B-7 di IBM® Storage Networking, dotati di tecnologia Gen7 Fibre Channel e Fabric Vision, costituiscono la pietra miliare per creare una SAN autonoma per i data center on-demand. La latenza bassissima e la larghezza di banda da 64 Gb/s forniscono il massimo livello di prestazioni per i carichi di lavoro NVMe. Grazie a un'affidabilità collaudata, alla scalabilità fluida, alle analisi integrate e all'automazione, sono in grado di massimizzare le prestazioni, la produttività e l'efficienza degli investimenti e delle risorse di storage.

