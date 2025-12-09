I director di IBM Storage Networking Gen7

Una base più veloce, più intelligente e più resiliente per i data center on-demand

 

Consulta la scheda tecnica
Illustrazione di una rete di dati con cerchio blu sul davanti e cerchi grigi sul retro

Infrastruttura di rete di storage moderna per lo storage mission-critical

IBM® Gen7 Fibre Channel è la moderna infrastruttura di rete per lo storage di dati mission-critical, che consente alle aziende di implementare una SAN capace di ottimizzarsi, apprendere e correggere gli errori in modo autonomo. La soluzione combina potenti funzionalità di analisi e un'automazione avanzata per velocizzare l'accesso ai dati, adattarsi a requisiti in continua evoluzione e favorire la continuità delle operazioni di business.
I director SAN512B-7 e SAN256B-7 di IBM® Storage Networking, dotati di tecnologia Gen7 Fibre Channel e Fabric Vision, costituiscono la pietra miliare per creare una SAN autonoma per i data center on-demand. La latenza bassissima e la larghezza di banda da 64 Gb/s forniscono il massimo livello di prestazioni per i carichi di lavoro NVMe. Grazie a un'affidabilità collaudata, alla scalabilità fluida, alle analisi integrate e all'automazione, sono in grado di massimizzare le prestazioni, la produttività e l'efficienza degli investimenti e delle risorse di storage.
Benefici
Design a blocchi modulari progettato per le implementazioni aziendali

Progettati per soddisfare la domanda in continua crescita di dati e di applicazioni critiche, i Director Gen7 sono pensati per alimentare ambienti di archiviazione su larga scala che richiedono maggiore capacità, maggiore throughput e livelli più elevati di resilienza.
Analizza la SAN per ottimizzare prestazioni e affidabilità

La tecnologia Gen7 consente di disporre di una SAN auto-ottimizzante che monitora e plasma proattivamente i modelli di traffico e assegna automaticamente le priorità ai flussi di traffico, in modo da ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità delle applicazioni.
Automatizza la SAN e semplifica le complessità gestionali

I director Gen 7 automatizzano le azioni, semplificano gli aspetti gestionali e risolvono problematiche senza intervento umano, evitando interruzioni di servizio e perturbazioni del network.
Visibilità istantanea e processi semplificati

IBM SANnav Management Portal e SANnav Global View consentono agli amministratori IT di avere una visibilità completa su tutta la SAN, da una prospettiva globale fino agli ambienti locali.
Prestazioni massime per i data center on-demand

I director Gen 7 sono dotati di Gen 7 Fibre Channel, che aumenta le prestazioni per i carichi di lavoro più impegnativi, per affrontare le applicazioni di nuova generazione ad uso intensivo di I/O e di larghezza di banda.
Estensione delle distanze e replicazione con una soluzione di ampliamento scalabile e multiprotocollo

Con IBM Extension Blade, i Director Gen 7 forniscono connettività locale e globale integrate con una soluzione di estensione per data center creata espressamente per ambienti di storage Fibre Channel e IP.
Illustrazione con i director IBM SAN512B-7 e SAN256B-7
Director IBM SAN512B-7 e SAN256B-7

Completa i mainframe IBM® Z offrendo l'infrastruttura FICON più veloce, affidabile e scalabile del settore, insieme a funzionalità uniche e innovative, capaci di massimizzare il ritorno dell'investimento. I Director Gen7 con estensione b-type migliorano le iniziative complessive di resilienza informatica di IBM.

 Scopri di più su IBM Z Leggi il report ESG
Fasi successive

Risorse degli esperti per il successo.
Servizi di consulenza tecnologica ESG: Risolvi le sfide della Cyber Resilience con le soluzioni per lo storage Unisciti alla community di Storage