Gestione delle prestazioni automatizzata

Trasforma gli insight dell'ITSM in azioni utilizzando IBM Rapid Network Automation, uno strumento robusto che consente l'attivazione API delle automazioni su larga scala. Esegui azioni in tutto il tuo ecosistema IT in base ai trigger dei tuoi strumenti di gestione delle prestazioni. Raccogli dati vitali sulle prestazioni su larga scala ed estendi la tua visibilità.