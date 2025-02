Amplifica l'automazione esistente

IBM Rapid Network Automation fornisce un sistema centralizzato di gestione dell'automazione che permette alla tua organizzazione di incorporare strumenti di automazione, script e playbook esistenti in nuovi workflow con un'attivazione semplificata e controllo degli accessi basato sul ruolo (RBAC).

Effettua l'onboarding di nuovi strumenti senza scartare quelli già esistenti per ottimizzare gli investimenti in essere, migliorare le funzioni, ridurre le curve di apprendimento e scalare l'automazione, per connetterti a diverse piattaforme in tutto il tuo stack tecnologico.