Gli strumenti tradizionali o i processi manuali ostacolano l'automazione, influendo sulla produttività e sulla scalabilità. Il motore del workflow di IBM Rapid Infrastructure Automation, potente, flessibile e intuitivo, risolve questi problemi su scala cloud. Crea workflow complessi senza alcuna codifica utilizzando blocchi d'azione già pronti o linguaggi comuni come JSON e YAML, semplificando i processi e migliorando la produttività degli utenti tecnici e non.

IBM Rapid Infrastructure Automation si distingue con migliaia di blocchi d'azione predefiniti basati su API e una moderna interfaccia drag and drop. Queste funzionalità semplificano i processi, integrano gli strumenti di automazione esistenti tra gli stack e si adattano alle esigenze aziendali in evoluzione. Questo strumento low-code facilita un'implementazione più ampia dell'automazione e dell'orchestrazione, preservando al contempo la flessibilità per lo sviluppo personalizzato. Supporta la trasformazione digitale e il vantaggio competitivo in un panorama tecnologico in rapida evoluzione.