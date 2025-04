IBM Rapid Infrastructure Automation offre una robusta integrazione delle API, supporta approcci low-code e full-code e si adatta efficacemente alle esigenze dell'organizzazione. Consente l'accesso agli asset di automazione esistenti, come script e playbook, tramite API per l'utilizzo di strumenti interni ed esterni. Ogni workflow di IBM Rapid Infrastructure Automation implementato riceve un endpoint, completamente gestibile all'interno dell'API Gateway.

L'API Gateway è un'interfaccia per proteggere, pubblicare e gestire i workflow di automazione e le API come endpoint URL. L'IBM API Gateway offre funzionalità di gestione degli endpoint, che consentono un controllo preciso sull'accesso alle API in base all'utente, al team o al ruolo. Le sue funzionalità distinte includono la regolamentazione dell'uso delle API e la prevenzione dell'uso eccessivo attraverso l'autenticazione centralizzata e specificando le applicazioni, le reti e gli utenti autorizzati. Questa soluzione completa ottimizza la sicurezza, migliora le prestazioni e garantisce la disponibilità, semplificando la gestione delle API per le aziende moderne.