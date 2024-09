La diffusione dell'IT ombra (applicazioni software e dispositivi hardware non autorizzati distribuiti senza la supervisione del reparto IT) sta accelerando attraverso le reti aziendali poiché sempre più utenti finali adottano nuovi servizi cloud e il lavoro da remoto. Secondo il report The State of Attack Surface Management 2022, un’organizzazione media ha il 30% in più di asset esposti rispetto a quanto identificato dai programmi di gestione degli asset. Poiché il team IT generalmente è ignaro dell'IT ombra, i rischi per la sicurezza posti da questi asset non approvati non vengono affrontati.

ASM con Randori Recon ti aiuta a scoprire i tuoi asset IT ombra, on-premise o nel cloud, che potrebbero potenzialmente consentire agli autori di attacchi di aggirare il firewall o altre difese di cybersecurity. Randori Recon monitora continuamente la superficie di attacco esterna, alla ricerca di cambiamenti imprevisti, punti ciechi, configurazioni errate ed errori di processo. Grazie agli insight ottenuti adottando una prospettiva avversaria, questa applicazione SaaS ti aiuta a classificare i rischi dell'IT ombra e a prendere decisioni informate per proteggere i dati sensibili e rafforzare il tuo livello di sicurezza.