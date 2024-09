L'abbonamento SaaS a IBM Security Randori Recon comprende tutto il necessario per delineare con chiarezza i rischi informatici a cui è esposta l'azienda, grazie alle funzionalità di gestione continuativa della superficie di attacco. IBM Security Randori Recon è disponibile in tre livelli differenti, ognuno atto a soddisfare esigenze specifiche. Consulta la tabella per scegliere il pacchetto più adatto ai requisiti della tua organizzazione.