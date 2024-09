Riunisci persone, processi e tecnologie per accelerare l'arricchimento, l'analisi e la risposta alle minacce. QRadar SOAR dispone di centinaia di integrazioni bidirezionali di grado aziendale con soluzioni di sicurezza di terzi e con strumenti IT e DevOps più ampi, come Red Hat® Ansible®.



L'installazione e la distribuzione delle applicazioni richiedono pochi minuti con AppHost, l'infrastruttura di integrazione di QRadar SOAR che containerizza le integrazioni e porta la gestione delle integrazioni nell'interfaccia utente web.



QRadar SOAR aiuta a rendere gli avvertimenti di sicurezza immediatamente attivabili. Con la soluzione SOAR, gli analisti possono utilizzare playbook dinamici per una risposta guidata passo passo, migliorando al contempo la collaborazione e accelerando i tempi di risposta.