Utilizza il grafico di visualizzazione delle risorse per vedere e comprendere meglio la relazione tra gli incidenti e i dettagli associati a ciascuno di essi; in questo modo, sarai in grado di svelare campagne più ampie e minacce persistente avanzate (APT). Le informazioni sugli incidenti correlati, chiusi o aperti, vengono visualizzate anche in modalità hover e scala temporale di IBM Security QRadar SOAR.