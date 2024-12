L'ambiente normativo si sta evolvendo rapidamente. Dall'introduzione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea nel 2018, l'aumento di politiche di sicurezza, nuove o rivedute, è aumentato in modo continuo, ponendo diverse sfide per le organizzazioni che vogliono rimanere aggiornate. Normative come il California Consumer Protection Act (CCPA) e i regolamenti di reporting della SEC presentano implicazioni di vasta portata a livello globale, che molte organizzazioni hanno bisogno di conoscere e rispettare.

IBM QRadar SOAR Breach Response è stato creato per semplificare la conformità delle violazioni dei dati alle leggi legate alla loro comunicazione a seguito di un incidente di sicurezza. Permette ai tuoi analisti SOC di intraprendere i passaggi giusti e di collaborare con i membri del team preposti per rispondere a una violazione di sicurezza che coinvolge informazioni sensibili, dati personali, informazioni di identificazione personale (PII) e altri tipi di dati. Con la sua integrazione di report SOAR e di violazione dei dati, Breach Response dà alle organizzazioni supporto per oltre 200 normative sulla privacy di tutto il mondo, permettendo ai team di sicurezza delle informazioni di integrare attività di reporting legate alla privacy nei loro playbook globali di risposta agli incidenti.