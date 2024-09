Il modello di utilizzo per QRadar SIEM si basa sugli eventi al secondo (EPS) e i flussi al minuto (FPM). L'EPS è determinato in base al numero di eventi di registro acquisiti al secondo, mentre l'FPM è determinato in base alla quantità di comunicazioni di rete al minuto. La licenza con questa metrica è disponibile per dispositivi hardware, dispositivi virtuali e ambienti di modelli SaaS.